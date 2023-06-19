Битва за урожай: полчища саранчи угрожают посевам на юге России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

На борьбу с вредителем брошена сельхозавиация.

Жители юга России переживают страшную напасть. Сразу несколько регионов атаковали полчища саранчи.

Гигантские стаи прожорливых насекомых уничтожают все на своем пути. Больше всего страдают посевы, пастбища и огороды местных жителей. На борьбу с вредителем брошены все силы, даже авиация. Александр Морозов оценил соотношение сил в битве за урожай.

На заборах и домах, в стеблях травы, и под колесами автомобилей. Саранча повсюду, куда не посмотришь. Она атаковала дворы и огороды жителей волгоградской области. Подробности — в репортаже.