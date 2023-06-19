Жуткие кадры 18+: водителя раздавил собственный автомобиль в Иркутске

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Мужчина потерял управление, машину занесло и она перевернулась.

В Иркутске водителя раздавил собственный автомобиль. Мужчина не справился с управлением на дороге.

Машину занесло, она врезалась в отбойник, потом заехала на пригорок и перевернулась. Водитель не был пристегнут, он вылетел через люк, а спустя мгновение на него рухнуло многотонное авто.

Мужчина скончался на месте, а его пассажир получил тяжелейшие травмы и сейчас за его жизнь борются врачи.