Автоугонщики устроили крупный лесной пожар в Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Огонь перекинулся сначала на торфяники, а после и на деревья.

Попытка сжечь автомобиль обернулась крупным лесным пожаром в Ленинградской области. Неизвестные хотели избавиться от угнанной машины.

В итоге огонь перекинулся сначала на торфяники, а после и на деревья. Был риск, что загорится и соседний коттеджный поселок. Но сотрудники МЧС и местные жители сумели остановить пламя.

Сейчас угрозы поселку уже нет. Но торфяники продолжают гореть. Окрестности окутаны густым дымом. А местные жители и сотрудники МЧС следят, чтобы леса не вспыхнули вновь.