Накрывают за несколько километров: как ВС РФ противостоят атакам ВСУ в ЛНР
162 0
Корреспондент «Известий» Зименкин показал работу минометчиков ВС РФ в ЛНР
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
На счету подразделений — десятки выведенных из строя боевых машин противника.
Попыткам прорвать оборону в Луганской народной республике противостоят расчеты минометчиков. Опытные бойцы прицельными ударами накрывают укрепления противника с расстояния в несколько километров.
На счету подразделений — десятки выведенных из строя боевых машин противника. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на позициях мастеров артиллерийского огня.