Накрывают за несколько километров: как ВС РФ противостоят атакам ВСУ в ЛНР

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На счету подразделений — десятки выведенных из строя боевых машин противника.

Попыткам прорвать оборону в Луганской народной республике противостоят расчеты минометчиков. Опытные бойцы прицельными ударами накрывают укрепления противника с расстояния в несколько километров.

На счету подразделений — десятки выведенных из строя боевых машин противника. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на позициях мастеров артиллерийского огня.