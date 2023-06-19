«Это восточная мудрость»: Утяшева раскрыла секрет, как нашла путь к сердцу Воли

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Вместе гимнастка и юморист уже более десяти лет и считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Спортсменка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет, как покорила сердце юмориста Павла Воли. Оказалось, он растаял после того, как гимнастка приготовила ему поесть и убралась в квартире.

Как вспомнила Утяшева, в тот день, увидев обстановку в квартире Воли, она решила действовать: купила в магазине яйца, помидоры, молоко, хлеб. И отправилась готовить.

«Это был инстинкт, это была влюбленность. Очень захотелось что-то для этого человека сделать. Меня так воспитывали, меня так ругали. Бабушка считала, что женщина начинается с кухни. Это все восточная мудрость», — пояснила Утяшева в интервью на YouTube Надежде Стрелец.

При этом в детстве и юности у Утяшевой не было времени учиться готовить, так как она активно занималась спортом. Кулинарные навыки она стала осваивать уже во взрослом возрасте. Кроме того, были у Утяшевой и другие секреты покорения Воли.

«Если молодой человек на свидании берет тебя за руку и она не потеет, хочется чтобы рука оставалась в его руке, то нужно остановиться и посмаковать. На другом свидании, когда он тебя прообнимет за талию, нужно почувствовать, каково тебе: грустно, тесно? А затем приходит время поцелуя. Там тоже нужно опираться на свои чувства. Мне нравилось, что Паша на меня не давил», — добавила она.

Утяшева всячески старалась заботиться о будущем супруге. Так, однажды Воля позвонил и попросил совета, как вылечить спину. Гимнастка, не долго думая, сорвалась с места и поехала спасать юмориста. Приехала, натерла спину, положила сверху шаль и уехала. На утро боли уже и не было. А мама Воли посоветовала сыну присмотреться к девушке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ляйсан Утяшевой удалось сбросить 32 килограмма.