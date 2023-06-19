Пограничники Румынии задержали троих заблудившихся в горах украинских силовиков

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Они утверждают, что оказались на территории другого государства случайно.

Пограничная служба Румынии задержала троих вооруженных украинских солдат в районе города Вишеу-де-Сус. Об этом рассказало издание Liber Tatea.

Украинские пограничники сообщили, что они якобы заблудились, когда пытались задержать группу украинцев, которые незаконно пересекали границу.

«Пограничники утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны», — сказано в материале румынского издания.

Задержанные будут переданы украинской стороне после оформления положенных процедур.

Вместе с тем недавно стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из украинцев и молдован. Все они пожелали въехать в Россию. В пограничной службе рассказали, что очередь возникла еще в конце мая. Также в очередях помимо украинцев стоят и граждане соседней Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина подпольно вывозила детей из России.