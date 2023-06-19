Кириенко: военкоры рискуют и жертвуют, чтобы донести до людей правду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Первый замруководителя администрации президента РФ добавил, что никакое развитие искусственного интеллекта и технологий не заменят неравнодушие и заинтересованность.

Работа российских военных корреспондентов в зоне спецоперации показала, насколько журналисты рискуют и жертвуют жизнями ради того, чтобы донести до людей правду. Об этом первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на церемонии открытия Всероссийского форума «ШУМ» в Калининграде.

«За правду приходится бороться и рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне спецоперации показывает — иногда, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью», — сказал Кириенко.

Он отметил, что развитие технологий никогда не заменит неравнодушие, заинтересованность людей, любопытства. А для журналиста именно эти качества и очень важны.

«Искусственный интеллект не умеет любить или ненавидеть, он не умеет сострадать и переживать и не умеет мечтать», — подытожил государственный деятель.

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