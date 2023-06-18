Мужчины пытались обокрасть продуктовый в Петербурге, но им пришлось убегать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Ради вкусного ужина один из неизвестных в последний момент достал нож и набросился на продавца магазина.

В Петербурге группа мужчин из пяти-шести человек попыталась обокрасть продуктовый магазин, но нарвалась на смелого продавца. Инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео происшествия.

На кадрах видно, как один из мужчин зашел в магазин как обычный покупатель. Взял корзину и пошел набирать продукты. А дальше положил все в пакет и, минуя кассу, выбежал на улицу. Один из продавцов заметил это и ринулся за ним. Оказалось, что злоумышленник действовал не один, а в компании других. В их числе была и женщина.

"Банда" приехала в магазин на каршеринговом автомобиле. Когда неизвестные складывали в него продукты, подошел продавец. Он попытался задержать злоумышленников. Но, видя, что решить вопрос мирным путем не получается, проколол колесо машины. Хулиганам ничего не оставалось, как бросить транспорт на парковке и бежать. Позже один из участников кражи напал на продавца с ножом. Медицинская помощь ему не понадобилась. Правоохранители начали поиски злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как вежливый грабитель обчистил микрофинансовую организацию в Петербурге.