Садальский сообщил об осквернении могилы актрисы Ирины Макаровой: «Огребут!»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

Актер признался — жаловаться и тем самым пытаться предотвратить в будущем подобные случаи на кладбище — бесполезно. Ведь это случается не в первый раз.

Актер Станислав Садальский рассказал о вопиющем случае на могиле советской актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище. Выяснилось, что недавно неизвестные украли с последнего пристанища декоративный элемент надгробия — черную кошку.

«Неужели не страшно? Ведь издавна известно, покойники просто так ничего не отдают. Старики учили — даже если потерял или забыл что-то на кладбище, не возвращайся, не ищи, забрали, не твое больше. Так что крысятники огребут скоро по полной!» — возмутился знаменитость.

Актриса Ирина Макарова обожала животных. В память об этом на могиле была установлена скульптура черной кошки. Фото: Instagram* / stas.sadalskiy

Он добавил, что это не первый случай вандализма на могиле его подруги. Четыре года назад неизвестные отбили бронзовые буквы и цифры, попытались вытащить сваи и покушались на скульптуру кошки. Но унести им ее тогда не удалось. Вместе с тем он отметил — сообщать об этом администрации кладбища не считает нужным, ведь попытки все равно окажутся бесполезными. По словам Садальского, на кладбище нет видеонаблюдения, а охраняют его лишь несколько человек.

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