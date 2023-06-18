Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Роберт Гурцкая опроверг информацию о том, что его сестру отправили на малую Родину, где за артисткой должны присматривать брат и сын.

В СМИ появилась информация о том, что народную артистку России Диану Гурцкая увезли в Абхазию. Ее родной брат и по совместительству продюсер Роберт Гурцкая опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?» — заявил Роберт Гурцкая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Диана Гурцкая после трагической смерти мужа якобы впала в глубокую депрессию. И родственники предприняли попытки ей помочь, отправив артистку в Абхазию, где за ней должны присматривать брат и сын. Также упоминалось, что артистка не встает с кровати и не хочет никого видеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, справится ли Диана Гурцкая с потерей мужа. Артистка всегда была образцом стойкости, но этот случай и вправду очень тяжелый. Певица перестала появляться на публике и давать комментарии прессе.