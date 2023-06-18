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Героиня истории долгое время не уходила от гражданского мужа в надежде на лучшее. Теперь девушка призывает никогда не терпеть домашнее насилие и уходить.

Иногда на отчаянный поступок идут даже женщины: что побуждает их на совершение убийства? Издание «Страсти» пообщалось с жертвой домашнего насилия Марией Ложковой (имя изменено), которая зарезала своего супруга.

Она осуждена на шесть с половиной лет по статье УК РФ «Убийство». Ложкова 15 лет прожила со своим гражданским мужем, у них есть дочь и сын.

И все это время, будучи трезвым, он «носил ее на руках», а в пьяном состоянии избивал. Так, в один из подобных дней он напал на нее — а она, испугавшись, ударила его ножом в сердце и тот скончался.

«Он пришел опять, ударил меня, схватил за шею, поднял на руки, потащил в комнату… А я посуду мыла, и нож у меня в руке был. До сих пор понять не могу, почему я нож не бросила, когда муж нес меня на руках в комнату», — поделилась женщина.

Ложкова также призналась, что не первый раз страдает из-за любимого мужчины. Однажды ей ночью позвонила двоюродная сестра, которая думала, что рожает, и попросила помочь.

Предыдущий партнер не выпускал ее из дома и тогда она вышла на балкон, чтобы расслабиться. Затем женщина даже не поняла, как оказалась на земле.

Он скинул ее с седьмого этажа, после чего пострадавшая долгое время проходила реабилитацию. После трагичного случая Мария рассталась с этим мужчиной, но ее психика сильно пошатнулась. Затем она познакомилась с гражданским мужем — до знакомства с ней он сидел в тюрьме за торговлю наркотиками и грабеж.

«Он пришел после посиделок в невменяемом состоянии. Я, конечно, начала возмущаться, ругаться, и вот в этот момент он первый раз поднял на меня руку. У меня был тогда синяк под глазом. Мне свекровь еще сказала: «Маша, если он поднял руку один раз, поднимет и второй раз», — пояснила Ложкова.

Отвечая на вопрос, почему она не ушла от спутника, который регулярно ее избивал, Мария рассказала, что всегда надеется на лучшее. Она думала, что тот изменится, ведь он не всегда был таким.

«Это, может быть, легко сказать „уйди“, куда я уйду с двумя детьми? Хорошо, я уйду, на день, на два, пускай на неделю, но мне все равно придется возвращаться домой, я же не смогу всю жизнь где-то ходить, где-то скитаться», — делится героиня интервью.

После совершения преступления Ложкова попросила соседей вызвать полицию. Она показала, где находится орудие убийства и все рассказала во время допроса.

Детей у нее сразу забрали и направили в детский дом. В произошедшем она считает виновной себя, ведь могла уйти после первых побоев.

«Кто будет смотреть меня, слушать, чтобы не допустили такие ошибки, какие допустила я. Если у нее жизнь сложится, вот так, как у меня, молодой человек ударит один раз, не надо терпеть, не надо ждать, надеяться на что-то, надо просто развернуться и уйти. Тогда может жизнь сложится лучше», — заключила Ложкова.

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