Начал говорить: у госпитализированного с инсультом Панфилова отметили улучшения
Директор «Ленкома» Варшавер: Панфилову лучше, он начал говорить
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
В январе режиссер перенес смерть супруги — народной артистки СССР Инны Чуриковой. После этого гений сильно сдал.
Госпитализированному с инсультом режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить. Об этом сообщил РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Около недели назад в комментарии 5-tv.ru Варшавер отмечал, что реабилитация Панфилова проходит в закрытом медучреждении, куда не пускают даже сына режиссера. Состояние 88-летнего деятеля культуры врачи оценивали, как удовлетворительное. В свою очередь руководитель «Ленкома» выразил надежду на скорую поправку режиссера и восстановление спектаклей на сцене театра.
Панфилова госпитализировали 11 мая с подозрением на инсульт и пневмонию. В январе режиссер пережил смерть супруги — народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая скончалась после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние госпитализированного Глеба Панфилова улучшилось, его готовят к переводу в реабилитационный центр.