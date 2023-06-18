Начал говорить: у госпитализированного с инсультом Панфилова отметили улучшения

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В январе режиссер перенес смерть супруги — народной артистки СССР Инны Чуриковой. После этого гений сильно сдал.

Госпитализированному с инсультом режиссеру Глебу Панфилову становится лучше, он уже начал говорить. Об этом сообщил РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Около недели назад в комментарии 5-tv.ru Варшавер отмечал, что реабилитация Панфилова проходит в закрытом медучреждении, куда не пускают даже сына режиссера. Состояние 88-летнего деятеля культуры врачи оценивали, как удовлетворительное. В свою очередь руководитель «Ленкома» выразил надежду на скорую поправку режиссера и восстановление спектаклей на сцене театра.

Панфилова госпитализировали 11 мая с подозрением на инсульт и пневмонию. В январе режиссер пережил смерть супруги — народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая скончалась после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние госпитализированного Глеба Панфилова улучшилось, его готовят к переводу в реабилитационный центр.