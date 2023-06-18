Подозреваемый в захвате заложников в банке Астаны оказался наркозависимым

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В ходе расследования выяснилось, что вероятный преступник уже десять лет стоит на учете.

Сегодня, 18 июня, в Астане мужчина попытался ограбить банк Kaspi и захватил заложников. В пресс-службе столичной прокуратуры Казахстана сообщили, что известно об этом человеке.

«Уроженец Жамбылской области, 1993 года рождения, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре Астаны сообщили, что в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье «Захват заложников». Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидица захвата заложников в Астане сравнила произошедшее с жутким фильмом. Девушка по имени Роза Шахан наблюдала все личными глазами. Она рассказала, что чувствовала в этот момент. Она сообщила, что это было страшно, но спецслужбы сработали быстро. Девушка сравнила происходящее с фильмом, только наблюдать за этим вживую гораздо страшнее, нежели с экрана телевизора. Она и не думала, что в Казахстане такое возможно.