Очевидцы сообщают о пожаре на Миусской площади в Москве
Виктория Андреева 157 0
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
К месту ЧП уже едут пожарные, сообщают юзеры.
Пользователи сети сообщают о крупном пожаре на Миусской площади в Москве. Очевидцы инцидента выкладывают кадры, на которых отчетливо виден черный густой дым.
Информация о пострадавших и детали ЧП уточняются. К месту уже выдвинулись спасатели.
По некоторым данным, очаг может находиться в здании, которое временно закрыли на ремонт. Предварительно, неподалеку находится один из популярных фудмоллов.
Обновление 17:45: по данным 5-tv.ru, возгорание успели ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС. Площадь пожара, предварительно, составила пять квадратных метров.