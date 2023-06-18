Кива заявил о смерти руководителя ГУР Украины Буданова

Фото: Reuters / UKRAINIAN MINISTRY OF DEFENCE

По словам экс-депутата Рады, информация поступила из посольства Незалежной в ФРГ.

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил о смерти руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. По словам экс-политика, информация поступила из посольства Незалежной в ФРГ.

«Умер, не приходя в сознание», — написал Кива в личном Telegram-канале.

По словам экс-депутата Рады, украинские власти вряд ли признают этот факт в ближайшее время. По мнению Кивы, политики будут отмалчиваться до последнего.

О смерти главы ГУР слухи ходят не первый день. британская газета The Telegraph недавно писала, что представители Буданова делают все возможное, чтобы опровергнуть новость. Между тем, никаких доказательств тому, что руководитель ГУР жив, не представляют. Не исключено, что он мог получить тяжелое ранение, которое и привело к фатальным последствиям.

Официальной информации о возможное смерти Кирилла Буданова пока еще нет.

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