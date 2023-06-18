Паники нет: появилось видео с борта севшего на мель под Астраханью теплохода

Круизный теплоход с 186 пассажирами сель на мель посреди Волги в Астраханской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Пассажиры судна как ни в чем не бывало продолжают отдыхать и веселиться.

На борту севшего на мель под Астраханью круизного теплохода сохраняется спокойствие. Об этом свидетельствует видео с борта судна, появившееся в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что паники среди пассажиров нет. Люди как ни в чем не бывало отдыхают на палубах теплохода, наслаждаются отличной погодой, веселятся и участвуют в развлекательных мероприятиях.

Круизное судно, на борту которого находятся 186 пассажиров, село на мель посреди Волги в Астраханской области. Теплоход шел из Перми в Астрахань. По информации 5-tv.ru, никто из пассажиров не пострадал, судно не повреждено, утечки нефтепродуктов нет.

В теплоходной компании «ВолгаWolga» уточнили, что судно село на мель около четырех часов утра по местному времени из-за сильного ветра. К теплоходу направлен буксир, чтобы снять его с мели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о столкновении двух танкеров в Иркутской области, в результате чего произошла утечка до 90 тонн топлива в акваторию реки Лены.