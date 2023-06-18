Водитель BMW протаранил ограду детской психбольницы в Петербурге и скрылся

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Стало известно, кто владелец машины. Но мужчина свою вину отрицает.

Автомобилист на BMW наехал и повредил ограду детской психиатрической больницы имени Мнухина в Санкт-Петербурге на улице Чапыгина.

Известно, что лихач снес забор больницы и после этого скрылся с места ДТП. Автомобилист оставил свою машину около учреждения. Об этом сообщило издание 78.ru.

После оформления ДТП машину увезли на эвакуаторе. Владельцем BMW является 27-летний молодой человек. Правда, он заверил стражей порядка, что недавно продал транспортное средство и в момент аварии никак не мог находиться за рулем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге на Внуковской улице столкнулись две машины. Автомобили Maybach и Lada Kalina стали участниками ДТП. Сотрудники войск национальной гвардии ефрейтор Леонид Протазанов и рядовой Дмитрий Честнейшин незамедлительной пришли на помощь, перекрыли зону ДТП и вызвали врачей. В аварии были пострадавшие. Точное число тех, кто получил травмы, не сообщалось.