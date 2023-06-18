«Еще хочу»: Тодоренко призналась, что испытала возбуждение во время родов

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Телеведущая объяснила подписчикам, что такое «оргазмические роды».

Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Telegram, что во время вторых родов испытала возбуждение. Телеведущая призналась, что рожала обоих своих детей в состоянии гипноза. Теперь она решила поделиться ощущениями от этого процесса.

«Я — гипномама. Обоих сыновей рожала в гипнозе и с аффирмацией в ушах. Опыт незабываемый. После таких родов хочется еще рожать. Во вторых родах я вообще почувствовала возбуждение. А потом я прочитала про оргазмические роды. Только не пугайтесь, но, оказалось, что родить нам помогает окситоцин — гормон любви, счастья и секса», — написала Тодоренко.

Также она перечислила плюсы родов в состоянии гипноза. Телезвезда утверждает, что это снижает стресс, а также позволяет женщине чувствовать больший контроль над своим телом и родами. Также гипноз якобы помогает роженице справиться с болью без специальных препаратов и поэтому снижает необходимость обезболивания. Кроме того, пишет Тодоренко, уменьшается потребность в медицинском оборудовании — эпидуральной анестезии и вакуумных аппаратах. Это якобы способствует «более естественным и менее интенсивным» родам.

Телеведущая выносила и родила двоих сыновей. Мальчик Михаил родился у Тодоренко и ее мужа певца Влада Топалова в 2018 году, а летом прошлого года у пары появился на свет второй наследник — Мирослав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко накануне 33-летия пожаловалась на навалившиеся проблемы.