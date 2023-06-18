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На кадрах с места происшествия видно, как в отделении раздается взрыв, после чего туда вбегают сотрудники спецназа.

Полиция пошла на штурм захваченного отделения банка в Астане, в котором налетчик удерживал семерых заложников. Кадры с операцией опубликовали казахстанские СМИ.

На видео видно, как полицейские стоят у входа в отделение банка Kaspi. Как только из него выбегает девушка, раздается взрыв. Тут же стражи порядка вбегают внутрь. Вслед за ними ко входу сбегаются люди в гражданской одежде, некоторые снимают происходящее на телефоны.

Агентство Tengrinews сообщило со ссылкой на МВД, что в результате штурма удалось освободить всех заложников. По непроверенной информации местных СМИ, никто из них не пострадал. Легкое ранение якобы получил только один из полицейских.

По данным Tengrinews, на место операции прибыли министр внутренних дел и мэр Астаны. Устанавливаются все подробности происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что захвативший отделение банка в Астане налетчик удерживал в заложниках семь человек. В банке Kaspi рассказали, что клиентов среди этих семерых нет — только сотрудники отделения.

Перед штурмом переговоры с налетчиком вели спецназовцы из отряда «Арлан». О самом злоумышленнике и его мотивах достоверно ничего неизвестно. По предварительным данным, он был вооружен пистолетом.