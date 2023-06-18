«Какое-то недоразумение»: сестра раскрыла подробности смерти гитариста «Землян» Сергея Колчина

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Мужчина скончался в возрасте 45 лет.

Сестра российского музыканта Сергея Колчина раскрыла подробности его смерти. Наталья Колчина дала эксклюзивное интервью 5-tv.ru.

По ее словам, точная причина смерти пока не известна, но, судя по всему, для всего окружения это стало большой неожиданностью. Похороны артиста прошли сегодня, на его малой родине.

«Какое-то недоразумение. Пока не могу сказать. Еще нет заключения полного. Сейчас идут прощание и похороны в городе Иваново, где он родился», — рассказала Колчина.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет 15 июня. Музыкант играл в коллективах «Земляне» и «Лицей». Также он сотрудничал с «Акустик-Бэнд» вместе с действующим лидером «Землян» Андреем Храмовым и поддерживал новые проекты Сергея Скачкова.