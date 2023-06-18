Певица Слава показала вид из окна своей новой квартиры: «Даже Кремль видно!»

Певица Слава показала на видео, как выглядит Кремль из окна ее новой квартиры в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

В последние годы певица жила в коттедже в пригороде Москвы вместе с фактическим мужем Анатолием Данилицким. Собственное жилье артистка купила после расставания с ним.

Певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, показала вид из окна своей новой квартиры в Москве. Видео она опубликовала в личном блоге.

В ролике артистка показывает, как из окна ее квартиры выглядят ипподром, стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, Арбат и другие достопримечательности российской столицы.

«Даже Кремль видно!» — сказала певице пришедшая вместе с ней на просмотр дизайнер.

«Обалдеть!» — эмоционально оценила открывшийся пейзаж Слава.

В последние годы певица жила в просторном коттедже в пригороде Москвы. Это жилье она приобрела вместе с фактическим, но не юридическим мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким. В конце 2022 года Слава объявила об их расставании. Хотя очень скоро стало ясно, что отношения у них остались прекрасными.

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О судьбе коттеджа информации нет, но жить в нем Слава перехотела. О покупке квартиры в Москве она сообщила несколько недель назад. Певица призналась, что давно мечтала об этом и теперь счастлива.

Хотя не все так гладко. После расставания с Данилицким артистка сделала несколько пластических операций: скорректировала овал лица, подтянула грудь и удалила жировые отложения. А теперь последовали осложнения — видео из новой квартиры приходится снимать между посещениями больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для исправления проблем после пластики Славе может потребоваться новая операция.

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