У берегов Филиппин вспыхнул паром со 120 людьми на борту

Фото, видео: Reuters / PHILIPPINE COAST GUARD; 5-tv.ru

Судно горело не менее пяти часов — ликвидировать возгорание пытались два других корабля.

У берегов Филиппин загорелся паром, на котором в этот момент находились 120 человек. Об этом сообщили информационные агентства Reuters и Associated Press.

В береговой охране рассказали, что на судне Esperanza Star находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа. Пожар на пароме начался ранним утром — во время движения из провинции Сикихор в провинцию Бохол. Обе находятся в центральной части Филиппин.

Для спасения людей и ликвидации возгорания на место происшествия отправились два судна.

«Все, кто был на борту парома, в безопасности», — рассказала представительница береговой охраны Джой Гуматай.

Людей привезли в портовый город Тагбиларан. С огнем бились долго — в общей сложности паром горел пять часов.

Причина возгорания пока не называется. По факту происшествия ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранный сухогруз загорелся у берегов Приморья.