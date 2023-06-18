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В Берлине возмущены поведением пособников Киева. Есть выгода от участия в конфликте?

Министр иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ставят Украину превыше интересов Германии. С таким заявлением в ходе недавнего выступления в парламенте выступил депутат Бундестага Маркус Фронмайер.

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — поинтересовался Фронмайер.

И тут же отметил, что из-за прекращения поставок российского газа у немецкой промышленности начались серьезные проблемы. Кроме того, по словам Фронмайера, Бербок и Хабек игнорируют мнение немецких избирателей.

Орбан раскритиковал желание ЕС ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, в том числе экономическую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беседа министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто завершилась спором. Дипломаты не смогли прийти к общей позиции по поводу банка ОТР и блокировки военной поддержки киевскому режиму.