Боевики ВСУ атаковали с беспилотника село в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

В результате атаки никто не пострадал.

Боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Новопетровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. <…> Повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки украинских националистов никто не пострадал. Какие повреждения получила гражданская техника, он показал на фотографиях.

Фото: Telegram / vvgladkov Фото: Telegram / vvgladkov Фото: Telegram / vvgladkov

В последнее время боевики ВСУ и аффилированные с ними террористы все чаще совершают атаки на Белгородскую область. Власти России неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы загнали ВСУ в окопы.