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Националист заявил, что западные наемники вели себя очень нагло.

Украинскими солдатами командуют американские и польские военные. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил пленный боевик киевского режима по имени Давид.

Мужчина рассказал, что на фронте он регулярно встречался с иностранными командирами. Давид не знал точно, откуда они прибыли, но с большой вероятностью это были поляки и американцы.

«Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами… Да и воевали… Сержантами и офицерами», — заявил пленный.

Он добавил, что солдат обучали различать шевроны НАТОвского образца. Давид и его сослуживцы часто видели иностранцев на фронте. Также пленный заявил, что западные наемники вели себя очень нагло. К примеру, украинцев заставили ждать, пока прибывшие из стран НАТО боевики проведут занятия на полигоне.

«Мне кажется, они (иностранцы) более наглые. Я как-то был на полигоне, мы там были, и иностранцы там были. Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том что они позже приехали. Мы первые были», — отметил боевик.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Лидер РФ отметил, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, а попытки мирно договориться ни к чему не привели.

Авиация РФ нанесла восемь ударов по противнику на купянском направлении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за один день контрнаступления украинские боевики потеряли около 600 человек убитыми, а также множество военной техники. Националисты пытались прорвать оборону российской армии на трех направлениях и везде потерпели поражение.