Экономист рассказала о налогах, которые «прячутся» в банковских сделках

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Эксперт рассказала, как избежать риска образования недоимок и штрафов.

Часть средств, получаемых, в том числе, от родственников, банк может признать доходом и обложить налогом. Незнание этого факта порой проводит к образованию недоимок и наложению штрафов. Об этом в интервью URA.RU рассказала экономист Анастасия Хрусталева. Кроме налога за материальную помощь взимается процент с прощеного банковского долга и доходов по льготному вкладу.

«Можно попасть в ситуацию, когда получатель не считает полученную сумму налогооблагаемой базой… Например, на карту пришла крупная сумма от брата или деньги поступают от него регулярно… При любых подобных ситуациях, если получатель не докажет, что эти суммы не являются его доходом, контролирующие органы и налоговая могут насчитать налог», — сказала эксперт.

Списание задолженности по кредиту также может обернуться проблемами. В ситуациях, когда долг перед финансовой организацией «висит» достаточно долго, а средств на погашение нет, клиенту предлагается соглашение о прощении займа, однако по закону налоговая служба может расценить это как получение дохода. Выходит, что человек сэкономил деньги, которые ему по факту не принадлежали. С суммы, которую списал банк, он должен заплатить налог.

Кроме того, риски есть и в сфере льготных вкладов. Картина получается такая: вкладчик получил материальную выгоду, использовав льготные условия получения банковской услуги. Прибыль по вкладу в связи с этим будет облагаться налогом по повышенной ставке.

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