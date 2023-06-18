Видео: три лося вышли на МКАД и попали под колеса автомобиля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.

На 32-м километре МКАД в столичном районе Южное Чертаново сбили трех лосей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса в официальном Telegram-канале.

Представители ведомства отмечают, что на месте работают оперативные службы города. Точные обстоятельства происшествия не приводятся. Также неизвестно, в каком состоянии находятся люди, находившиеся в машине в момент ДТП. Информация о пострадавших уточняется.

Судя по кадрам с места аварии, оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru, столкновение было мощным. Животных отбросило на несколько метров от автомобиля и друг от друга. Туши до сих пор лежат на дороге, место происшествия все в крови, но движение полностью не перекрыто, водители объезжают оцепленный участок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении быка на женщину в Курской области. Она была госпитализирована, но от полученных травм скончалась в больнице. Муж несчастной тоже был ранен, но от медицинской помощи отказался.