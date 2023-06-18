Умер гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

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О смерти музыканта сообщили в социальных сетях его коллеги.

Российский музыкант Сергей Колчин, работавший в качестве аккомпанирующего гитариста в коллективах «Земляне» и «Лицей», скончался в возрасте 45 лет. Об этом в социальных сетях сообщили его коллеги и друзья, в том числе экс-солист и фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков. Причину смерти близкие Колчина не называют.

«Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе 5 лет (2012-2018). Земля тебе пухом», — написал Скачков.

Покойный музыкант сотрудничал с популярной командой, созданной еще в 80-е годы прошлого века, в течение пяти лет — с 2012-го по 2017-й. Он также работал в коллективе «Акустик-Бэнд» вместе с действующим лидером «Землян» Андреем Храмовым, поддерживал новые проекты Сергея Скачкова, аккомпанировал группе «Лицей» и прочим.

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