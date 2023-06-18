Деньги заканчиваются: провалы контрнаступления ВСУ вынудили Запад сократить поддержку

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Счет уничтоженных в зоне спецоперации танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley уже идет на десятки, если не сотни.

Возможно, мудрости и жизнелюбия Берлускони сейчас не хватает западной коалиции. Там с новой силой вспыхнули споры о вступлении Украины в НАТО.

Неудачное наступление ВСУ на западной технике заставляет задуматься, а стоит ли игра свеч. Сожженные Leopard и захваченные Bradley — это объективная реальность. А не людоедские мечтания киевских персонажей.

Пока киевский режим максимально убивает лишь своих собственных сограждан. В пятницу, 16 июня, во всей Ивано-Франковской области обьявили мобилизацию всех военнообязанных. Для мясных атак на российские укрепления нужно бросать новых и новых солдат.

В Европе на этом фоне демонстративно стартовали крупнейшие в истории НАТО воздушные маневры. Чего засуетились? Присмотрелся корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Запад увидел, как его техника горит на Украине

Прощай оружие! Грозное, американское, натовское. Всю неделю ВСУ его теряют. Таблоид Bild, глядя на уничтожение своих немецких танков, разразился заголовком: «Русские сражаются лучше, чем ожидалось».

Одной рукой Запад поддерживал Киев, другой нарушал собственные же военные доктрины. «Любое наступление невозможно без поддержки авиации», — говорится в них. Впрочем, нет ее сейчас только для украинцев. Сами натовцы прямо в эти дни слетелись в Германию на новейших истребителях и военных транспортниках для участия в беспрецедентных по масштабу маневрах своих ВВС.

«Мы подобрались максимально близко к крупнейшим, как сообщается, учениям не только для Германии, но и всего НАТО. Отрабатываются всевозможные сценарии, но как всегда утверждается, что это не направлено против России», — рассказал с места событий корреспондент «Известий».

Хотя во впервые представленной стратегии нацбезопасности Германии именно Россия называется главной угрозой миру и евроатлантическому пространству. И кажется, как раз звук истребителя, пролетающего под носом, способен остановить их антироссийский порыв.

«Мы вместе тренируем национальную оборону и оборону альянса. Чтобы люди понимали, что мы готовы защищать каждый сантиметр своей территории», — заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Еще недавно немецкие лидеры садились разве что за руль новых немецких машин на международных автосалонах. Шольц — подчеркнуто канцлер военного времени, позирует в кабине истребителя Eurofighter.

Счет подбитых машин идет на сотни

Всего в небо над Германией поднимутся 250 самолетов из 25 стран, которые совершат не просто взлеты, а 2000 именно боевых вылетов. На взлетное поле только успевают подвозить снаряжение. И некогда нейтральные страны теперь тоже не остаются в стороне.

Шведы вслед за остальными готовы обучать украинских летчиков. А Швейцария на фоне неудач ВСУ одобрила списание старых Leopard-2 для реэкспорта обратно в Германию. Но и это вряд ли добавит украинцам огневого превосходства.

Армия России при поддержке Воздушно-космических сил в тяжелых боях, но все же перемалывает хваленные Западом образцы вооружений и днем, и ночью превращая целые колонны техники в груду искореженного и догорающего металла.

Финляндия признала уничтожение сразу половины переданных Украине танков. Огромные потери Киева подтверждает генсек Альянса Столтенберг. И только глава Пентагона продолжает делать хорошую мину при очень уж плохой игре — высмеивая официальные данные о провальном наступлении украинцев.

«Я думаю, что россияне показывали нам те же пять машин почти тысячу раз с десяти разных ракурсов», — поделился предположением министр обороны США Ллойд Остин.

В то же время счет подбитых западных бронемашин уже идет на десятки, а то и сотни.

У Европы заканчиваются деньги для Украины

«Запад снова недооценивает Россию, ее военный потенциал, ее решимость отстаивать собственные принципы и взгляды. Общественность, конечно, возмущена тем, что политики продолжают вести ту же политику, несмотря на огромные материальные убытки», — отметил депутат Европарламента Гуннар Бек.

Тратят, видимо, последнее. У Германии из-за поддержки Украины не осталось денег даже для отчислений в бюджет ЕС.

«Единственный способ наполнить бюджет — это попрощаться с такими политиками, которые разрушают Германию», — считает глава бюджетного комитета бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Питер Берингер.

У других стран положение такое же бедственное. А европейская казна использована уже «по максимуму». Но встреча министров обороны с представителями оружейной промышленности показала: это конфликт на истощение. Они не намерены считаться ни со своими, ни с чужими потерями.

«Если Украина явно проигрывает, все эти западные режимы рискуют пасть один за другим. Именно поэтому они вынуждены продолжать предоставлять помощь Украине. Даже если это будет чрезвычайно дорого, и даже если будет риск обрушения собственной экономики», — отметил французский политолог Эммануэль Леруа.

Но смотря на многомиллиардные транши, в действительности военная поддержка Запада «пипеточная». Взамен 15 подбитых Bradley Пентагон пообещал поставить ровно столько же. Не дождется Киев и новых Leopard от Германии — министр обороны Писториус обещает впредь передавать танки только устаревшей модификации. Да, целых 100 штук, но не раньше конца года. А в бой приказано идти сейчас, несмотря на общепризнанный даже на Украине факт: российские войска успели слишком хорошо подготовить линию обороны.