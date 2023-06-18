Экономика России стала похожа на спорткар: главные итоги ПМЭФ-2023
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
В Северной столице завершился XXVI Петербургский международный экономический форум. Он заметно отличался от прошлогодних.
В Северной столице завершился XXVI Петербургский международный экономический форум. Он заметно отличался от прошлогодних. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.
Экономика России сейчас — как спорткар
Российский гоночный болид. Под капотом 420 «лошадей». На трассе выжимает 300 километров в час!
«Последняя гонка, которую мы проехали, мы объехали два Mercedes GT3 — многосильные машины, 650 лошадиных сил у них», — рассказал руководитель и основатель программы российского автоспорта SMP Racing. Борис Ротенберг.
Вся наша новая экономика сейчас — как этот спорткар: ускоряется стремительно, обходит европейских грандов, и потому вызывает неподдельный интерес всего мира.
«Нужно просто понимать, что экономический суверенитет — это неотъемлемая часть многополярного мира», — призвал первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
На ПМЭФ в этом году как раз и говорят о суверенном развитии как основе нового справедливого мира. Мира, где слушают и слышат голос каждой страны, а не горстки избранных, в агонии хватающихся за былое величие.
«Мы почувствовали эти изменения — когда старые глобальные мощные экономики уступают место новым развивающимся рынкам, странам с рыночной экономикой. Поэтому те, так сказать, лидеры, которые раньше были, пытаются всяческими способами зацепиться за то, чтобы не дать дорогу другим», — считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Это станет понятнее, если внимательно присмотреться к новым цифрам. БРИКС, куда входит Россия, по данным МВФ с 2020 года уже сравнялась со странами G7 по вкладу в рост мировой экономики. Уже в этом году государства БРИКС обеспечат 32% роста экономики Земли. В то же время «Большая семерка» обеспечит только 30%. К 2028 году доля объединения Китай/Россия/ЮАР/Индия/Бразилия увеличится почти до 34%. А у G7 опустится до 28%.
В процентах, казалось бы, немного. Но в долларах это колоссальные восемь триллионов. Да и в американской валюте считать такие цифры осталось, судя по всему, недолго. Уже сейчас все чаще можно услышать про рубли или юани.
Участие бизнесменов из Китая и Индии на ПМЭФ
Посол КНР вот даже не сразу может ответить, сколько бизнесменов из Поднебесной прилетело в Петербург.
«Участников около 1500. Я думаю, что это беспрецедентный объем. И это, конечно, отражает общее желание с вашей и с нашей стороны. Деловые круги наших стран имеют большое желание плотно работать», — отметил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
Предпринимателей из Китая, конечно, было больше всего из зарубежных гостей. На бизнес-диалогах двух стран некуда было сесть, а участники все прибывали и прибывали.
«Мы работаем в одной электрокомпании и представляем китайское правительство. Я думаю, что это отличная возможность для наших правительств — визит Китая в Россию — обсудить работу электрического сектора», — сообщил участник ПМЭФ-2023 Оу Сяомин.
В четверг, 15 июня, председатель КНР Си Цзиньпин отметил 70-летний юбилей. Один из подарков лидеру — выполнить все поставленные руководством двух стран задачи.
«Будем стараться довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов США», — пообещал полномочный министр посольства Китая Ду Шусу.
Товарооборот с Индией за последний год вырос в пять раз — до 50 миллиардов долларов. И судя по настрою, это тоже не предел.
«Это не первый мой визит в Санкт-Петербург. Вероятно, это уже сотая поездка в Россию — я почти наполовину русский. Но это первая моя поездка на экономический форум. И это прекрасно! Тут столько энергии! Индийская делегация очень большая», — рассказал председатель совета по развитию торговли Индии Мохит Сингла.
Акционерный Банк «РОССИЯ» помогает регионам РФ
Россия не в изоляции, но стремится развивать свою промышленную самостоятельность — экономический суверенитет возможен только вместе с технологическим. По данным Минпромторга, больше всего отечественной продукции сегодня — в железнодорожном машиностроении. Там почти полная независимость. Уверенно себя чувствует себя деревообработка, тяжелая промышленность, нефтяники и газовики. Подтянуться нужно фармацевтической промышленности и производителям медоборудования.
На форуме — почти все российские регионы. Туризм в Северной Осетии, инфраструктурные проекты в Ростовской области, промышленные кластеры в Петербурге, история и оружейные традиции Тулы: крепкие регионы — крепкая страна.
Стенд Акционерного Банка «РОССИЯ» расположился прямо в сердце павильона субъектов большой страны, где давно ощущают его поддержку. Например, в Нижегородской области — там реализуется проект особой экономической зоны «Кулибин». Благодаря подписанному на полях ПМЭФ соглашению, на ее территории появится уже вторая очередь завода по производству силикагелей и силиказолей. Инвестиции на восемь миллиардов рублей — в развитие химической промышленности региона.
«Проект направлен на импортозамещение. Это для промышленности, это для „пищевки“, это для фармацевтики, ну и еще ряда, так сказать, направлений, которые сегодня активно развиваются в Нижегородской области», — объяснил совладелец компании «Руссилика» Михаил Сутягинский.
Соглашение Акционерного Банка «РОССИЯ» и «Росагролизинга» поможет запустить новые проекты в области разведения крупного рогатого скота, рыбного хозяйства и растениеводства. А трехстороннее — между заводом марочных вин «Инкерман», правительством Севастополя и ведущим банком страны — буквально изменит один из живых символов Крыма. Инвестиции — до пяти миллиардов рублей.
«Нужно правильно, грамотно оценивать риски. Нужно быть не просто финансовыми посредниками, а реальными партнерами тех, кем работаешь. Двигаться вместе — всегда правильнее и быстрее», — подчеркнул председатель правления Акционерного Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.
Логистика будет удобнее
Такая огромная страна, как Россия, не сможет хорошо развивать экономику без удобной логистики. В нулевой день форума из Петербурга в Москву отправилась первая партия коммерческих грузов. На беспилотных тягачах КАМАЗ. Впервые в мире беспилотные технологии обкатываются с сервисами умной дороги.
Но сотни миллионов тонн можно перемещать не только по земле. Севморпуть на форуме называли Транссибом во льдах и его удобным дублером. По итогам прошлого года общий объем перевезенных по СМП товаров почти в шесть раз превысил лучший показатель времен СССР — более 36 миллионов тонн. А чтобы было еще больше, на форуме предложили открыть компаниям из Азии этот путь.
«Сейчас уже время для того, чтобы раскрыть те запреты, которые были введены до санкций. Сегодня надо действовать более решительно!» — убежден помощник президента РФ Игорь Левитин.
Профильный министр — оптимистичен!
«План принят, мы по нему работаем, он будет исполнен. От сегодняшних 36 миллионов тонн, я не сомневаюсь, в течении ближайших семи-восьми лет мы выйдем на 200», — поделился прогнозом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В будущем грузы можно будет доставлять и по воздуху — беспилотниками. Их разработкой и производством сейчас активно занимается Башкортостан — у республики один из самых больших стендов. Кажется, известная на всю страну медом республика будет так же известна и своими беспилотниками. Такие — их уже выпущено пять тысяч единиц — орошают сельскохозяйственные поля.
«Я не знал, например. Первый раз увидел, когда зашел. Поэтому ничего не планировали. Стенд нормальный, рабочий. Республика большая, достижений много», — признался глава Башкирии Радий Хабиров.
Достижения регионов РФ
В Пскове скоро построят большой парк развлечений — одних договоров в сфере туризма подписали больше чем на два миллиарда. Но главное внимание — к этому вездеходу.
«Достаточно легкий — полторы тонны весит. Бензиновый двигатель — ВАЗовский, по сути. 1,5 тысячи кубов, шины низкого давления — он ездит, он ползает, он практически вертикально может подниматься», — похвастался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Этот вездеход создали в молодом региональном стартапе. С прошлого года в стране действует программа — студенческий стартап. В этом году полторы тысячи победителей получат по миллиону рублей от государства на реализацию своих идей.
Акцент — на воспитание детей
Тяга к знаниям, обучение, а что еще важнее, воспитание начинается с самого детства. С первых слов, детских сказок, а потом мультфильмов и кино. На современных медиагигантах в связи с этим особая ответственность. Именно такие сериалы, мультфильмы и шоу дарит своим зрителям семейство каналов «Национальной Медиа Группы» НМГ, сохраняя основы культуры и традиций. Сегодня все это тоже приходится отстаивать перед так называемыми ценностями Запада.
«Больше 70% опрошенных родителей говорят о том, что мультфильмы должны обучать, развивать и воспитывать именно в традиционных ценностях. Поэтому такой контент, снятый талантливо, сделанный талантливо — неважно, снято это, поставлено или написано — но контент, сделанный талантливо и ярко, очень востребован зрителями. Это обычно очень коммерчески успешные проекты», — рассказала генеральный директор холдинга НМГ Светлана Баланова.
И это — тоже экономика. Едва ли не главное вложение в будущий человеческий капитал. Так устроен Петербургский экономический — он уже давно не бледная копия Давоса. Здесь не просто считают деньги. Участники говорят: площадка на Неве войдет в учебники как точка отсчета, где и возникла основа справедливого мира.