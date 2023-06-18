Фото, видео: 5-tv.ru

Тело 15-летнего юноши подняли на поверхность спасатели. Поиски продолжались два часа.

Пятнадцатилетний парень утонул в Москве-реке в районе поселка Рублево. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места гибели юноши — на нем запечатлен момент подъема тела на берег. Сотрудники экстренных служб в течение двух часов искали подростка, так как его унесло течением. Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели молодого человека.

Как рассказали свидетели трагического происшествия, парень отдыхал на пляже со своим другом и девушкой. Ребята решили развлечься прыжками с тарзанки, подвешенной на дереве. Глубина на этом участке была небольшой, но после прыжка подросток тут же ушел под воду. Одна из очевидиц заявила, что юноша ударился головой об арматуру на дне, поэтому и не смог выплыть. Двое свидетелей инцидента упомянули арматуру, рассказывая о случившемся. Отмечали, что компания не выглядела пьяной и не вела себя вызывающе.

Всего двое ребят прыгали в реку. Первым — погибший. Второй, когда понял, что товарища слишком долго нет, прыгнул следом и попытался его найти. Безрезультатно. По словам девушки покойного, после недолгих поисков на место были вызваны экстренные службы. И только через два часа тело было обнаружено.

«Это был мой молодой человек. Мы приехали на пляж, он решил с друзьями прыгать с тарзанки и, видимо… Я не знаю, что с ним дальше произошло. Он захлебнулся и все. Мы не нашли, мы вызвали все службы и потом, может, часа через два, его уже нашли», — поделилась девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о расследовании гибели молодой женщины в Петербурге. Ее тело, частично без одежды, было выловлено из Невы у Володарского моста.