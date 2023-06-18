Звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина выходит замуж

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

На днях стало известно, что актриса вот-вот станет мамой во второй раз.

Актриса Ольга Кузьмина, известная ролью официантки Насти в сериале «Кухня» и озвучиванием Чебурашки в одноименном фильме, выходит замуж. Об этом знаменитость сообщила в соцсети, показав, как ее избранник — ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич — делает ей предложение.

«Такого я конечно не ожидала. Думала, мы заселимся и пойдем гулять. А тут… Невероятный вид, вкусный ужин, самые счастливые эмоции. Жень, я тебя люблю!» — призналась Кузьмина.

Апанасевич устроил возлюбленной романтический сюрприз в день ее 36-летия. Втайне от нее он купил билеты в Петербург и повез в аэропорт, не раскрывая секрет. В Северной столице, на одной из крыш, шоумен сделал актрисе предложение руки и сердца.

Буквально неделю назад стало известно, что Кузьмина находится на последних сроках беременности. Ребенок станет первым в ее союзе с Апанасевичем, однако от предыдущих отношений с психологом Алексеем Терещенко у актрисы есть десятилетний сын Гордей. С первым мужем Кузьмина рассталась в 2019 году после почти 15 лет брака.

Ольга Кузьмина — востребованная актриса. Кроме «Кухни» и «Чебурашки» она снялась в ряде других популярных проектов, таких как сериал «Ивановы-Ивановы», фильмах «Сториз», «Бесит», «Завербованный» и других.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит подросший сын Ольги Кузьминой от первого брака.