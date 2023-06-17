Путин озвучил позицию РФ по украинскому кризису на встрече с лидерами Африки

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Все действия России с самого начала конфликта на Украине соответствовали уставу ООН.

Нынешние проблемы на Украине начались с поддержанного Западом незаконного правительственного переворота девять лет назад. Россия же вмешалась в происходящее, чтобы защитить людей, выступивших против кровавого мятежа, и имела на это полное право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки в Петербурге.

Проблема урегулирования украинского конфликта стала одной из главных тем на прошедших переговорах, и российский лидер озвучил свою позицию по этому вопросу.

«Все проблемы на Украине начались после государственного неконституционного вооруженного и кровавого переворота на Украине в 2014 году. Этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, не стесняясь об этом говорят и говорили. Даже назвали сумму, которую они истратили на подготовку и осуществление этого государственного переворота. И это — источник власти сегодняшних правителей в Киеве», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что часть населения Украины не приняла государственный переворот и объявила, что не будет подчиняться тем, кто пришел к власти в результате этого события. Россия же была вынуждена поддержать этих несогласных людей, имея с ними исторические и культурно-языковые связи.

«Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами, подписали соответствующие соглашения между противоборствующими сторонами в столице Белоруссии Минске. Таким образом начался минский процесс по урегулированию. Как выяснилось, западные страны и власть предержащие в Киеве нас просто водили за нос, потом объявили публично, что не будут придерживаться наших договоренностей и фактически вышли из этого мирного процесса», — отметил Путин.

После этого, продолжил глава государства, Россия была вынуждена признать не признаваемые в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины — Луганскую и Донецкую народные республики.

«Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать, и мы это сделали», — объяснил Путин.

Он указал на то, что именно киевский режим начал боевые действия в 2014 году, используя против мирных граждан Донбасса авиацию, танки и артиллерию. Россия же в соответствии с 51 статьей устава ООН имела право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне.

«Вот эта логика, которая мной сейчас была изложена, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег и экспертов, является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН», — заключил российский лидер.

В Константиновском дворце Петербурга 17 июня прошла встреча Владимира Путина с главами стран Африки. В составе делегации в Россию приехали лидеры ЮАР, Коморских островов, Сенегала и Замбии, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Конго и Уганды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по Украине.