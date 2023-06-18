Без прыщей и морщин: как правильно выбрать косметику и не навредить коже?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinara Devlet-Kildeeva; 5-tv.ru

Натуральная и минеральная косметика не доставляет дискомфорт нашей коже и не вызывает неприятных ощущений.

Мы заходим в магазин, вокруг огромное количество полок, глаза разбегаются. Совсем непонятно, как выбрать тот самый продукт, который на самом деле подойдет вашей коже, сделает ее здоровой, а также сделает вас красивой и уверенной в себе. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказала эксперт по beauty-бизнесу, основатель производства натуральной косметики Анастасия Федосова.

Она отметила, что сейчас рынок косметики делится на два сегмента: натуральная и синтетическая косметика. Вторая состоит из продуктов нефтехимии. Это как правило силиконы, парабены и консерванты — все то, что человек интегрировал из этих самых продуктов нефтехимии в конкретные компоненты в лаборатории. При производстве же натуральной косметики берутся масла, воски, экстракты, которые даны нам самой природой. Конечно, они обработаны также человеком, но это те компоненты, которые нам понятны и известны.

Как же понять, что вам нужно?

Нет такого, что это плохо, а это хорошо. Или наоборот. Чаще всего мы даже не задумываемся, а чем же мы кормим свою кожу? По факту почти каждая девочка наносит большое количество косметики, и иногда возникает ощущение замкнутого круга.

«То есть на ночь мы кожу очистили, намазали тоником, кремом. Потом нанесли тон с утра, а вечером снова смывать. Получается такой замкнутый круг, что мы сначала за кожей ухаживаем, а потом снова нагружаем ее косметикой. Поэтому сейчас существует тренд, что нужно отказаться от декоративной косметики. Считается, что это плохо, это вредно. Но в нашем современном мире есть множество решений для того, как сохранить кожу и красивой, и здоровой», — рассказывает эксперт.

Федосова предпочитает быть на стороне натуральной косметики, потому что при ее производстве используются компоненты, которые более понятны нашей коже. Они не вызывают аллергии, они быстро впитываются в кожу. Еще одно хорошее решение — минеральная косметика. Она подходит абсолютно всем, не вызывает раздражения и ощущения маски на лице и чувствуется максимально комфортно.

«Не терпите дискомфорт на своем лице и выбирайте для себя максимально щадящие безопасные природные средства, за которые вам кожа точно скажет спасибо и будет радовать вас красивым ровным тоном и отсутствием прыщей», — пожелала специалист.

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