Делай, но не навреди: как избавиться от зависимости от сладкого?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

Резко бросать есть сладкое не стоит, ведь это может негативно отразиться на состоянии организма.

Многие люди не замечают, что их очень сильно тянет к сладкому. Например, человек испытывает потребность съесть шоколадку после приема пищи или на ходу перекусывает очередной булочкой. Что же делать при такой сильной зависимости от сладкого и убедить свой организм не тянуться к конфетам и тортикам? На эти вопросы в комментарии 5-tv.ru ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Для начала стоит понять почему так происходит, что без определенной порции сладкого в день вы не можете долго прожить. Есть ряд состояний, в которых нас сильно тянет на сладкое, а организму нужна энергия. Он ее по каким-то причинам не получает, поэтому требует очередной шоколадки. Такое может происходить, например, при диабете, когда глюкоза не может проникнуть в клетки, поэтому в мозг идет команда „Ищи сладкое“», — поясняет эксперт.

Еще одна из причин — недостаток хрома. Этот микроэлемент содержится в основном в морепродуктах, которые мы употребляем довольно редко. А также в какао, но стоит помнить, что туда ненужно добавлять много молока, сливок и различных сиропов. Эксперт советует пропить добавки, которые восполняют содержание хрома. Обычно, после этого тяга к сладкому проходит.

Состояние микробиома (совокупность всех микробов, населяющих организм — Прим.ред.) Лекарства, стрессы, неправильное питание — все это негативно отражается на организме. И наш микробиом не привык, он не понимает, чем его кормят. Из-за этого растут патогены, которые начинают требовать больше сахара. И чем больше этой плохой бактерии, тем больше сладкого нам хочется.

Также это может быть связано с проблемами с щитовидной железой. Или же проблемами психологического характера. Сахар — это быстрый источник выработки гормона удовольствия, который может заглушить как физическую, так и психологическую боль.

Нехватка магния, витаминов группы B. При их недостатке начинает страдать нервная система и мозг снова требует сладкого. Эксперт советует есть семечки, орешки, овощи листовые. А также мясо, печень, цельнозерновые крупы.

«Выбраться из этого порочного круга можно, но только осознанно. Самостоятельно организм не справится с борьбой с вредными бактериями, поэтому пускать его на самотек не стоит. Лучше всего взращивать полезный микробиом и правильно питаться. А также добавить полезные компоненты: хром и белок», — советует специалист.

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