«Собрать ценные вещи и покинуть место»: как уберечь свой дом от огня

Фото, видео: Личный архив Андрея Кузнецова; 5-tv.ru

Каменное здание может деформироваться только при очень высокой температуре пламени, но что делать, если дом из дерева?

Многие помнят, как в 2010 году горели торфяники, в воздухе стоял смог, а леса России были охвачены пламенем из-за аномально высоких температур. Из года в год ситуация в разной градации повторяется и сейчас идет сезон лесных воспламенений.

5-tv.ru решил поинтересоваться у ведущего эксперта фонда пожарной безопасности Константина Кузнецова о том, как уберечь свой дом от огня или как укрепить его от дикого пламени.

По словам эксперта, тут вопрос в первую очередь идет об основе, из которого построено здание.

«Если дом построен из негорючих материалов - то есть это кирпич, панельные блоки - то в сущности сделать что-то более серьезное с ним — нет никакой возможности», — говорит он.

Но, если жилье стоит на краю леса в нескольких метрах от деревьев, то есть смысл сделать некую полосу отчуждения.

«Обычно так и делается между поселками и лесными массивами. Для того, чтобы огородить огонь от попадания на жилые строения», — объясняет специалист.

А если речь идет о сгораемых материалах, то есть о дереве, то справедливо применить и другой способ защиты.

«Существуют антипиреновые пропитки, которые повышают в древесине устойчивость к воздействию высоких температур», — рассказывает Кузнецов.

Они подавляют пожар на этапе возгорания. Однако есть нюанс — такая обработка малоэффективна, так как она подвержена воздействию природных факторов, например, ветру, солнечным лучам и атмосферным осадкам. Поэтому, как правило, такое покрытие применяют только внутри, потому что снаружи никакого эффекта не будет.

«При возникновении пожара, если есть такая возможность и вблизи есть водоисточник, то эти конструкции просто поливают водой, чтобы снизить на них тепловую нагрузку», — утверждает ведущий эксперт фонда пожарной безопасности.

Также, по словам Константина Кузнецова, существуют так называемые дренчерные завесы — это магистральный трубопровод, который идет вдоль стены здания и обращен к лесу. Он подключается к обычному хозяйственному источнику или к колодцу с насосом.

При возникновении опасности, из отверстий такого механизма вода начинает орошать деревянные конструкции. Тем самым, снижая на них тепловую нагрузку. Но обычно такие методы применяются на производственных площадях.

Эксперт рассказал, что, несмотря на то, что каменный дом может деформироваться только при очень высокой температуре пламени. Нельзя упускать тот факт, что внутри него есть отделочные материалы, которые выделяют токсичные вещества при горении.

И, если идет сильное пламя, то оно может проникнуть через окна и двери. Таким образом конструкция останется неизменной, а внутренняя отделка существенно пострадает. Но страшнее всего то, что в таком случае жизни людей, находящихся в доме, будут в серьезной опасности.

«Остается только собрать ценные вещи и покинуть место возможного возгорания», — подытожил эксперта фонда.

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