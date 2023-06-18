Хирурги рассказали о технологии, вдвое снижающей риски осложнений

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

Мероприятие прошло в клинике «Мой медицинский центр».

В России начали применять в лечении технологию, вдвое снижающую число послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком. Об инновациях рассказали эксперты 17 июня в Геленджике в ходе конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Мероприятие прошло в клинике «Мой медицинский центр» («ММЦ») — медицинском учреждении, который первым стал применять инновационную разработку в Краснодарском крае.

Как разъяснили эксперты, флуоресцентная навигация (ICG-технология) применяется в том числе в онкологической и абдоминальной хирургии.

На современном уровне хирурги стремятся снизить травматизацию вмешательств и по максимуму сохранить целостность органов и тканей. Большинство манипуляций выполняются без полостного разреза, через небольшие проколы передней брюшной стенки. Но сложность такого метода заключается в необходимости действовать «наощупь», по изображению с камеры эндоскопа.

Новая технология позволяет избежать сопряженных с этим рисков. В организм вводится специальное контрастное вещество, которое становится видимым в инфракрасном свете. Так хирургу удается оценивать состояние тканей и кровоток новообразования, а также идентифицировать «сторожевые» лимфатические узлы, служащие индикатором стадии опухоли.

«Одна из сложных задач для врача — формирование анастомоза, то есть соединение двух участков органа после удаления его фрагмента. От того, насколько качественно оно выполнено, зависит успешное восстановление после хирургического лечения. Примерно у 10% пациентов возникает такое серьезное осложнение как несостоятельность анастомоза. Технология ICG позволяет в процессе операции объективно оценить кровоснабжение анастомоза, и, если оно недостаточное, сразу принять меры», — отметил заведующий отделением онкопроктологии НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих (Москва), д.м.н. Михаил Владимирович Алексеев.

Таким образом, благодаря полученной информации, инновации позволяют на 50% сократить число послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком. По мнению специалистов, технология ICG-флуоресцентной навигации фактически не имеет аналогов по своей стоимости и незначительным временным затратам.

Врачи клиники «ММЦ» в Геленджике первыми на юге России освоили эту технологию. Применение ICG-контроля позволило специалистам сохранить здоровье 75-летней пациентки Татьяны Ивановны в ходе сложного хирургического вмешательства — правосторонней гемиколэктомии (удаления части ободочной кишки).

«Операцию сделали по ОМС, она длилась всего два часа и прошла очень хорошо. Через трое суток я уже вставала, а на седьмой день меня выписали домой. Врачи рассказали, что кроме опухоли, удалили еще 23 лимфоузла, но все это было сделано внутри, больших разрезов и швов у меня не осталось», — рассказала пациентка.

Операция не повлекла за собой никаких осложнений — больше года у женщины не возникает проблем с самочувствием, а контрольные обследования фиксируют отсутствие рецидивов опухоли.

В ходе конференции медики не только продемонстрировали операции с использованием ICG у онкобольных, но и поделились своим опытом с коллегами из других медицинских учреждений региона.

«За время использования технологии ICG мы заметно расширили спектр операций, в ходе которых она применяется: сегодня это и онкология, и абдоминальная хирургия, и бариатрическая хирургия. Во многих случаях такой визуальный контроль позволяет сделать эти операции максимально щадящими, органосохраняющими, а также избежать нежелательных повреждений окружающих тканей. Это очень большой вклад в повышение безопасности лечения, и мы убеждены, что эту методику необходимо применять повсеместно — именно поэтому мы с радостью делимся своим опытом и знаниями с коллегами», — подчеркнул главный врач клиники «ММЦ» в Геленджике, врач-хирург, онколог Евгений Владимирович Токаренко.

Еще недавно широкое распространение инновационной технологии в России не представлялось возможным, так как само контрастное вещество — индоцианин зеленый (ICG) — производилось только за рубежом. Логистические проблемы перестали быть помехой после того, как в феврале 2022 года в России зарегистрировали собственный аналог этого вещества, созданный под научным руководством главного онколога-радиолога ГК «ММЦ», д.м.н., профессора Павла Олеговича Румянцева.

«Этот препарат — пример не только импортозамещения, но и альянса науки, производства и клинической практики. Сейчас мы реализуем программу научно-доказательного использования данного вещества, содействуя его применению в медицинских учреждениях по всей стране», — рассказал ученый.

По его мнению, врачам и клиникам следует осваивать методы флуоресцентной навигационной хирургии уже сейчас, готовясь к внедрению новых поколений этих технологий.

«Именно методы визуализации, которые делают малоинвазивную хирургию более «зрячей», в сочетании с технологиями ядерной медицины и генетики, откроют нам новые горизонты эффективного и безопасного лечения не только рака, но и целого ряда других заболеваний», — резюмировал Румянцев.

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