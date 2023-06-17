Волк-растение, письмо для Винни Пуха, права на Чебурашку: секреты «Союзмультфильма»

Фото: Кадр из м/ф «Ну, погоди!», 1969 г.

В прессе появилась неразглашенная ранее информация про культовые мультсериалы «Винни-Пух», «Ну, погоди!» и «Чебурашка».

Очень часто можно услышать фразу, что «Союзмультфильм» — это ответ «Диснею». Но на самом деле мультипликацией в России занимались еще до революции.

Уже совсем скоро студии анимации исполнится 87 лет. Сотрудники «Союзмультфильма» раскрыли некоторые тайны изданию KP.RU.

«Винни Пух»

Фото: Кадр из м/ф «Винни Пух», 1969 г.

Советского «Винни Пуха» всегда сравнивают с диснеевским. Но автор проекта Федор Хитрук уверял, что не смотрел американский мультфильм. А когда он все-таки это сделал, то ему зрелище не понравилось. Зато советскую работу оценил режиссер диснеевского «Винни Пуха» Вольфганг Райтерманн.

«Винни Пух» Хитрука отходит от канонов. Советский медвежонок — философ и мечтатель. А в оригинале он просто любит мед.

Прежде чем получить всем знакомый образ Винни Пуха, его очень много раз перерисовали. Также голоса актеров озвучки были ускорены. Так получилось подобрать более подходящий голос для персонажей.

При этом, в год выпуска «Винни Пуха», мультфильм не получил высоких рейтингов. Тогда популярным был мультсериал «Ну, погоди!». Вся корреспонденция от фанатов приходила в адрес Зайца и Волка. И среди тысяч писем нашлось лишь одно для «Винни Пуха». Мужчина, у которого недавно умерла дочь, написал, что это был любимый мультфильм его ребенка. Это грустное послание вдохновило авторов еще на две части.

«Чебурашка»

Фото: Кадр из м/ф «Чебурашка», 1971 г.

В 2005 году из России ушла легенда. Права на «Чебурашку» выкупили японцы за 30 тысяч долларов. И еще они заплатили 16 тысяч с трансляции. Сейчас активно ведутся суды за то, чтобы возвратить «Чебурашку» домой. В новом полнометражном игровом фильме в оригинальном образе удалось показать только любителя апельсинов, а вот права на других персонажей восстановить еще не удалось.

«Ну, погоди!»

Кадр из м/ф «Ну, погоди!», 1969 г.

Мультфильм выходил каждый год на протяжении 17 лет. Многие говорят, что «Ну, погоди!» — это советская копия «Тома и Джерри». Сын автора российского мультфильма настойчиво это отрицает. Он рассказал, что впервые его папа посмотрел американские мультфильмы только в 1987. Именно в тот год семья приобрела себе видеомагнитофон.

«Многие сегодня пытаются искать аналогии с сериалом „Том и Джерри“, но сюжет „погоня“ и жанр бездиалоговой комедии в то время уже не были чем-то новым для мировой анимации. Но главное отличие „Ну, погоди!“ в том, что Заяц и Волк — не жертва и преследователь, а приятели», — вспомнил сын Вячеслава Котеночкина.

Мультипликатор рассказывал, что образ волка появился тогда, когда художник рисовал мультфильм на злободневную тему в 1957 году. Картина называлась «Чудесница». Она повествовала про Кукурузу и Сорняк, который мешал расти царице полей на территории СССР. Как ни странно, именно то дикорастущее растение и послужило прообразом Волка.

У Зайца же не было референса. Но художник Владимир Тарасов, который работал над «Ну, погоди!» позже признался, что глаза для маленького животного он взял Клары Румяновой, которая его озвучивала.

Изначально главного героя должен был озвучивать Владимир Высоцкий, но от его кандидатуры пришлось отказаться. Но артисту все равно получилось попасть в проект. Но правда окольными путями. В первой серии Волк напевает «Песню о друге» Высоцкого. И свист принадлежит именно выдающемуся музыканту.

Также проект однажды оказался на грани закрытия. Один из соавторов «Ну, погоди!» Феликс Камов эмигрировал в Израиль. В те года это приравнивалось к измене перед Отечеством. Но в Кремле отнеслись к этому спокойно и сказали, что их дети заждались новых серий.

«Союзмультфильм» сейчас

Кадр из м/ф «Простоквашино «, 2018 г.

В 2010 году компания находилась в кризисе. Она ничего не производила. И старожилы анимационного цеха забили тревогу. Информация дошла до президента. И позже у «Союзмульфильма» появились спонсоры. Еще одним способом заработка стал судебный: в первые годы нормального функционирования полетели иски в сторону тех, кто незаконно использует персонажей для продажи.

«Союзмультфильм» начал делать ремейки на свои старые хиты. Уже активно выходят «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Активно развивается и сериал-ремейк «Умка».

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