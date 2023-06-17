Анна Семенович выступила в госпитале Бурденко в канун Дня медработника

Фото, видео: Пресс-служба «Русская медиагруппа»

Концерт прошел в рамках патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио».

Анна Семенович посетила с концертом военный госпиталь имени Бурденко в канун Дня медработника. Выступление певицы прошло в рамках патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио».

Медики и пациенты, проходящие лечение и реабилитацию после ранений, встретили исполнительницу необычайно тепло, хором подпевали ей и благодарили за песни. Сама Семенович призналась, что всегда рада поддержать российских военных, и напомнить им, что сегодня вся страна гордится их подвигом.

«Российские певцы приезжают и поддерживают ребят в Луганске, Донецке — где мы только не были. В такую минуту артистам важно не оставаться в стороне, а делать свою работу: заряжать людей позитивом, радостью, давать надежду. И мы стараемся помочь всем, чем можем. Для нас это большая честь», — поделилась певица.

В рамках проекта Агитбригады «Русского Радио» известные артисты посещают самые опасные регионы, общаются с местным населением и военнослужащими, привозят гуманитарную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица, актриса и телеведущая Елена Север с сыновьями, популярными исполнителями ЮрКиссом (Юрий Киселев) и ВладиМиром (Владимир Киселев) посетили больницы Донбасса в канун Дня медработника.