Все «за» и «против»: существует ли настоящая дружба на работе?

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Психолог советует разграничивать эти два понятия и стараться заранее проговорить с человеком границы допустимого.

Устраиваясь на работу у многих возникают вопросы, можно ли дружить с коллегами по работе? Как правильно соблюдать рабочую этику? И как избегать конфликтов? Кто-то придерживается мнения, что завести настоящих друзей в таком месте совсем невозможно. А кто-то убежден, что тесное общение с коллегами вполне реальная ситуация. Психолог Илья Ахмедов в комментарии 5-tv.ru, развеял все сомнения и дал несколько советов, как сделать так, чтобы дружба не мешала работе.

Ключевой момент в том, что вы должны понимать, какую роль в работе вы выполняете. Если вы начальник, то лучше держать некую дистанцию. Если вы равные коллеги, то вы должны понимать, какая вам выгода от дружбы с этим человеком.

«Без такого понимания четкой выгоды это всегда рано или поздно может быть для вас неэффективным и сыграть с вами злую шутку. Например, вам по работе нужно будет сделать те или иные вещи, но в силу того, что вы друзья, осуществить это будет сложнее. Поэтому здесь вы должны четко разграничивать и давать понять своему другу по работе, что есть рабочие моменты, которые не связаны с дружбой и их лучше никогда не связывать», — рассказывает специалист.

Второй не менее важный момент — это дружба на работе, которая становится частью жизни. Люди на работе работают, на работе дружат, проводят с коллегами по работе выходные. Тем самым они вытесняют другие части жизни: личную жизнь, общение с родственниками и друзьями. Поэтому очень важно сохранять баланс между трудовой деятельностью и дружбой.

Что для психолога значит дружба на работе?

желание самоутвердиться на работе, получить какие-то дополнительные социальные гарантии в виде поддержки коллектива

пытаться получить на работе какую-то дополнительную пользу. Например, признание, любовь или поддержку.

Я бы предложил эти вещи разграничивать. На работе делать то, что нужно для работы, а любовь, поддержку и дружбу искать в других местах. Поскольку, когда мы начинаем все это смешивать, возникает неконтролируемый процесс, который начинает нам вредить.

Как решать возникающие конфликты?

«Я предлагаю быть открытыми, когда вы рассказываете о том почему и что вы делаете и что ключевая ваша задача на работе — это ваш карьерный рост и ваша зарплата, но никак не дружба. Да, это может быть невыгодно дружбе, но в рабочей схеме, работа — это приоритет. А в дружбе — дружба», — советует Ахмедов.

Напоследок эксперт отметил, что такая дружба может существовать, но при условии, что вы обозначаете приоритетность и выгоду каждого из участников дружеских взаимоотношений.

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