Европейский ЦБ тайно объяснил ЕС, почему нельзя трогать замороженные активы России

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Желание еврочиновников пустить прибыль от обездвиженных российских денег пришлось пресечь местным банкирам.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в частном порядке объяснил Еврокомиссии, что нельзя использовать замороженные активы России и прибыль от них из-за рисков для стабильности евро. Об этом сообщила The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Еврочиновники ранее обратили внимание, что лежащие в банковской системе ЕС деньги российского государства принесли значительную прибыль из-за наличия процентной ставки. Эти средства предложили направить на нужды Украины.

Однако ЕЦБ выступил резко против. Его сотрудники разъяснили Еврокомиссии, что такой шаг побудит другие страны перестать хранить деньги в евро. Особенно если ЕС будет действовать самостоятельно, не координируя свои действия с другими странами «Большой семерки» (G7).

«Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?» — процитировала FT одного из своих источников.

Власти ЕС и США заморозили активы российского Центробанка после начала спецоперации по защите Донбасса. По оценке Минфина РФ, речь идет о сумме примерно в 300 миллиардов долларов — 25 триллионов рублей по текущему курсу. Президент РФ Владимир Путин сравнивал действия Запада с воровством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нидерланды не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях.