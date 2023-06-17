Онкобольной муж Катиной удивился беременности супруги: от кого ребенок?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Мужчина был шокирован полученной информацией.

Уже совсем скоро бывшая солистка группы t.A.T.u Лена Катина и ее муж бизнесмен Дмитрий Спиридонов станут родителями. У певицы уже есть сын, а вот предприниматель впервые станет отцом. Спиридонов вспомнил, какая реакция у него была на такую радостную весть.

«Была суббота, думал, высплюсь. Ага. Лена с пинка открывает дверь и дает тест. Я смотрю и спрашиваю: „У тебя COVID-19?“ Она: „Спиридонов, какой COVID-19, я беременна!“ Я такой: „В смысле? От кого? У нас будет ребенок?“ И Лена, пошутив, сказала, что будет ежик», — рассказал бизнесмен в видео на одном из подкастов на YouTube.

Артистка сообщила своему мужу пол ребенка только на восьмом месяце беременности. Мальчик у пары родится уже в июле. Ему уже выбрали имя: сына певицы и бизнесмена назовут Демьяном. Имя выбрал сам Спиридонов.

Пара заключила брак прошлым летом. И именно артистка помогла своему супругу побороть рак щитовидной железы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про то, что Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка.