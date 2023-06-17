Прогулка на яхте: Путин с воды наблюдал за поднятием флагов в Петербурге

Путин с катера наблюдал за поднятием в Петербурге флагов РФ, СССР и Российской империи

Фото: 5-tv.ru

Поднятие флагов приурочено к памятным датам.

Президент России Владимир Путин решил посмотреть торжественную церемонию поднятия флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга с воды.

Он прибыл в акваторию Финского залива, недалеко от «Лахта-центра» на борту яхты «Охта». С воды для главы государства открылись незабываемые виды северной столицы и торжественной церемонии.

«Всего было возведено три флагштока высотой 179,5 метра, которые образовали первый в мире ансамбль флагштоков подобной высоты, построенный на воде», — говорится в сообщении.

Кстати, эти три флагштока являются самыми высокими флагштоками в мире, построенными на воде. Каждый флаг весит почти полтонны. А вот поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору.

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