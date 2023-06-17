Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
Эксперт Неудахин: тепловой удар — это серьезное нарушение работы основных систем организма
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Какие признаки сигналят о перегреве организма и что делать при недомогании?
При наступлении жары риск получить тепловой удар стремительно увеличивается. Но из-за чего солнышко бьет по голове и что предпринимать, если такое случилось? Об этом изданию KP.RU рассказал главный внештатный специалист первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин.
Пять признаков, из-за которых случается тепловой удар
По словам эксперта, это серьезное нарушение работы основных систем организма, прежде всего сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем.
Но случается такое не мгновенно. Опасное состояние развивается постепенно, когда есть подходящие условия.
А именно, например, тогда, когда нарушается баланс между выработкой тепла и теплоотдачей в окружающую среду. Обычно эти два процесса находятся в равновесии. Но если затрудняется или повышается теплопродукция, то тело перегревается.
Почему такое может произойти? Геннадий Неудахин перечислил основные условия, при которых может нарушиться терморегуляция и произойти перегрев.
- Повышенная температура воздуха;
- Физические нагрузки в знойную погоду;
- Закрытая и плотная одежда;
- Повышенная влажность воздуха. Из-за это происходит ухудшение теплоотдачи — влага с поверхности тела, в том числе и пот, испаряется слабее, поэтому риск растет.
- Алкоголь. Этанол влияет на сосуды и нарушает терморегуляцию.
Как поясняет эксперт, при перегреве организма в первую очередь появляются такие симптомы: ощущение жара, обессиливание, головокружение, мушки перед глазами, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, а также чувство нехватки воздуха и одышка.
Первая помощь: что делать при тепловом ударе
- необходимо принять сидячее положение, а лучше лежачее. При этом желательно найти место, где прохладно.
- если человек в сознании, нужно дать ему попить холодной воды.
- можно смачивать водой открытые части тела, по возможности снять часть одежды, расстегнуть пуговицы и подобное.
Важно! Если в течение 15-20 минут не наступает облегчение, нужно вызвать врача.
Если пострадавший без сознания, то до приезда медицинского работника нужно обеспечить проходимость дыхательных путей.
По словам Неудахина, теплоотдача у человека идет в основном через голову и торс, а через кисти рук и ступни ног — в меньшей степени. Желательно обеспечить холод именно голове и верхней части туловища. Здесь может помочь мокрый платок и обдувание. Также нужно стараться меньше двигаться в жару, чтобы снизить выработку тепла внутри организма. Пейте воду — за счет ее испарения с поверхности кожи улучшается обмен, тело охлаждается.
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