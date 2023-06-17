Инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Почему инспекторы вместо реальной работы, занимаются разведкой?

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попытались заснять на фотоаппараты блокпосты ВС России на Запорожской АЭС. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, им это не удалось, так как там работала система подавления интернет-сигнала.

«Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ», — сказал Рогов.

Также он добавил, что их вежливо, но настойчиво попросили удалить фотографии. По мнению Рогова, странно, что инспекторов не волнует ситуация на атомной станции или разрушения на Каховской ГЭС. Вместо того, чтобы обеспокоиться действиями Вооруженных сил Украины, они заняты только иностранной разведкой.

На днях делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС.