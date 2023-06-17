Айза пожаловалась на взрыв туалета в ее доме: «Это трэш!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram* / aizalovesam; 5-tv.ru

Бывшая жена Гуфа столкнулась с целой чередой несчастий после бегства из России в Индонезию.

Блогер Айза-Лилуна Ай, более известная как бывшая жена рэпера Гуфа, пожаловалась на взорвавшийся у нее дома унитаз и прыщи. Об этом она сообщила в личном блоге.

«Привет всем! Я прыщавая, но ничего страшного, потому что есть проблемы намного хуже. Мы переезжаем — и опять не в мою виллу. Вот люди, которые будут тоже переезжать. Потому что что? У нас что делает туалет? Говной воняет <…> Да, у нас взорвался туалет. Короче, что-то не работает, придется переезжать. Это трэш!» — поделилась своей болью Айза.

Как уточняет портал dni.ru, это не первая неприятность, с которой бывшая жена Гуфа столкнулась после бегства из России в Индонезию. Ранее в том же доме у нее отключилось электричество. А еще злоумышленники вымогали у нее деньги, угрожая жизни.

С финансами у блогера и так были проблемы. В прошлом году она жаловалась на убыточность своего бьюти-бизнеса в России — в какой-то момент денег ей не хватало даже для возврата на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав. Перед этим она обвиняла рэпера в отказе платить алименты и уделять внимание общему сыну Сэму.

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