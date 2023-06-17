Грязь и копоть: тело пожилой женщины найдено при тушении пожара в Москве
Тело пожилой женщины нашли после пожара в квартире жилого дома в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Женщина, возможно, пыталась выбраться из квартиры, но так и не смогла.
В Москве произошел смертельный пожар, было обнаружено тело пожилой женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Кравченко. На место прибыли пожарные и, потушив возгорание, нашли почерневшее от копоти тело женщины 1940 года рождения. Известно, что она лежала прямо у порога дома. Возможно, 83-летняя женщина пыталась выбраться из горящей квартиры на третьем этаже.
«Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются причины трагедии.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как признанная мертвой пожилая женщина «воскресла» при подготовке к похоронам.
Фото: Telegram / pravomos
Фото: Telegram / pravomos
Фото: Telegram / pravomos