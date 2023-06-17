«Не могу»: Ольге Орловой нечем кормить новорожденную дочь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда «Дома-2» обратилась к фанатам за помощью.

В начале февраля этого года 45-летняя телеведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Она родила девочку от бизнесмена Валерия Маслова. Звезда активно ведет социальные сети, в которых рассказывает о светских буднях и материнстве.

На днях экс-солистка «Блестящих» сообщила о проблеме, с которой столкнулась во время кормления дочери. Женщина отдала предпочтение в пользу смеси вместо грудного молока. А теперь питание, к которому привыкла малышка, пропало с полок магазина.

Она обратилась к подписчикам с просьбой поделиться одной баночкой смеси. За этот продукт Орлова готова отдать любые деньги.

«Не могу найти нигде», — написала телеведущая

Интернет-пользователи тут же отреагировали на просьбу Орловой, но об исходе дела на данный момент ничего неизвестно.

Фанаты уже не раз критиковали звезду «Дома-2» за то, что она не кормит свое дите грудью, но знаменитость перестала реагировать на злопыхателей. Ведь гневные сообщения Ольга получает даже за няню, которая присматривает за ребенком, пока телеведущая участвует в медийных проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова показала «честное фото» без фильтров.