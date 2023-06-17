Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Всего через месяц известнейший в России стилист отпразднует 60-й день рождения. И если раньше в шоке была звезда, то теперь удивляются все смотрящие на нее.

Стилист и певец Сергей Зверев объяснил свой моложавый внешний вид с помощью магии. Завесу тайны он приоткрыл в комментарии изданию dni.ru.

Через месяц — 19 июля — некогда шокированной звезде исполнится 60 лет. Несмотря на предпенсионный возраст, Сергей выглядит так же хорошо, как и 30 лет назад. И даже лучше ряда юных знаменитостей.

«Я иногда смотрю на очень молодых ребят и девочек, даже своих бывших супермоделей, и хочется спросить: «Что ты делал все это время, как надо было бухать и как надо было себя уничтожать, раз ты так выглядишь?!“» — возмутился Зверев.

Стилист признался, что у него тоже есть вредные привычки. Так что залог вечной молодости он видит не только в здоровом образе жизни. И не в пластических операциях. А скорее в магическом эффекте отказа от помощи хирургов.

«Я не чур-чурю! Потому что все, кто завидует, кто колдует, они быстро стареют. Потом делают тюнинг, и стареют еще быстрее. Ведь у нас какие люди? Посмотрели недобрым взглядом — и все, сглазили. Две недели будешь потом лежать», — объяснил Сергей.

В заключение звездный парикмахер признался, что не собирается устраивать грандиозное торжество в честь своего 60-летия. Может быть, съездит на малую родину — в рабочий поселок Култук в Иркутской области. А может, позовет родственников к себе в Москву. При этом называть предстоящий праздник юбилеем Зверев категорически отказывается.

«Вы мне про юбилей даже не говорите! Еще скажите: „Бенефис!“ Я и юбилей — как это вяжется вообще?! Вы посмотрите на меня! У меня вообще нет возраста!» — подчеркнул стилист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев назвал женщину, от которой хочет ребенка.