Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском

Денис Птицын 24 0

МЧС: вертолет совершил аварийную посадку под Якутском из-за отказа редуктора винта

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском
Срочная
новость

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

На борту во время ЧП находился 21 пассажир.

Под Якутском вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает МЧС.

По последним данным источника 5-tv.ru, причиной аварийной посадки стал отказ редуктора основного винта.

На борту вертолета находился 21 пассажир и четыре члена экипажа. Предварительно, погибших и пострадавших нет, к месту ЧП уже едут спасатели МЧС и региональной поисково-спасательной базы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана.

Новости партнеров

Новости СМИ2