Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском
Денис Птицын 24 0
МЧС: вертолет совершил аварийную посадку под Якутском из-за отказа редуктора винта
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Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
На борту во время ЧП находился 21 пассажир.
Под Якутском вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает МЧС.
По последним данным источника 5-tv.ru, причиной аварийной посадки стал отказ редуктора основного винта.
На борту вертолета находился 21 пассажир и четыре члена экипажа. Предварительно, погибших и пострадавших нет, к месту ЧП уже едут спасатели МЧС и региональной поисково-спасательной базы.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана.